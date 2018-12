Jazz Bonus : Les disques de chevet de Barbara Hendricks

Barbara Hendricks est l’une des chanteuses lyriques les plus célèbres de sa génération. A la scène, comme au récital, elle a excellé dans tous les répertoires et mis sa notoriété rarement égalée au service de la cause humanitaire. France Musique lui consacre la journée du 10 décembre à l’occasion de ses 70 ans et de la sortie de son nouvel album Barbara Hendricks & her blues band « the road to freedom » édité par Arte Verum. Cette journée sera coordonnée par Jean-Baptiste Urbain. Portrait, interviews, discographie, et en point d’orgue la diffusion de la soirée enregistrée le 23 octobre au Théâtre de l’Alliance avec ses propres invités : Rokia Traoré (chant), Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Roland Pöntinen (piano)…

Alex Dutilh a demandé à Barbara Hendricks, ses coups de coeur jazz et blues. Parmi eux :

Aretha Franklin – You Make Me Feel Like a Natural Women

– You Make Me Feel Like a Natural Women Oscar Peterson Trio – C Jam Blues

– C Jam Blues Mahalia Jackson – Precious Lord

– Precious Lord Son House – Death Letter Blues

– Death Letter Blues Billie Holiday – Strange Fruit

– Strange Fruit Coleman Hawkins – Soul Blues

