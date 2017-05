Jazz Bonus : Les 80 ans d'Archie Shepp

Ce quartet, c'est la famille de cœur du grand Archie Shepp. Le saxophoniste connaît ses trois musiciens depuis toujours et, après des centaines de concerts donnés ensemble, on peut raisonnablement penser qu'ils n'ont plus les uns pour les autres le moindre secret. Il y a énormément à dire sur Archie Shepp... Saxophoniste, compositeur, pianiste, chanteur, poète, dramaturge, professeur : si on est face à un indéniable talent, on a également à faire à un intellectuel de premier rang.

Musicien phare de l'avant-garde free, Archie Shepp revendique également fortement son identité d'africain américain. Tout en s'adonnant à l'expérimentation, il chante le blues, le spiritual et fait de sa musique une oeuvre unique, riche et résolument engagée.

Avec un répertoire immense (plus de 150 enregistrements à ce jour), Archie Shepp a largement contribué tant à la diffusion du jazz qu'à son invention. Vous avez dit « légende » ? Vous avez entièrement raison. De plus, Archie Shepp fête ses 80 ans à l'Arsenal de Metz

Archie Shepp (saxophones, voix)

Carl Henri Morisset (piano)

Wayne Dockery (contrebasse)

Steve Mc Craven (batterie)

Marion Rampal (chant)