Jazz Bonus : Leon Redbone - Strings and Jokes, Live in Bremen 1977

Vagabond entre les mondes.

Aucun autre mot ne peut décrire l’oeuvre musicale de Leon Redbone né à Chypre en 1949. Emigré en 1964 via Londres vers Toronto au Canada, sa carrière a débuté en 1971 sur la scène du célèbre Mariposa Folk Festival au Canada. Sa marque de fabrique était un costume impeccable (veste blanche, pantalon noir), lunettes de soleil sombres, une moustache et un feutre blanc. Mieux connu pour ses interprétations de la musique au temps de la dépression, blues, ragtime, folk et l’ère du Tin Pan Alley en prime, le tout avec un grain vocal résolument personnel.

Les deux concerts édités ont lieu la même année, en 1977 à Brême en Allemagne et montrent deux facettes différentes de Leon Redbone. Alors qu’au premier concert au “Glocke” il était accompagné du tubiste Jonathan Dorn, pour l’autre concert au “Post-Aula” il se produisait en solo. Blues, jazz et folk sont les ingrédients du cocktail Redbone.

Ces concerts inédits « Strings and Jokes, Live in Bremen 1977 » paraîssent chez Moosicus.