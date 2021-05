Jazz Bonus : Leo Sidran - The Art of Conversation

Le multi-instrumentiste, producteur, chanteur et auteur Leo Sidran nous fait plonger dans son intimité avec “The Art Of Conversation”, son septième album solo enregistré avec pas moins de 6o collaborateurs !

Trois ans après la publication de “Cool School”, son formidable hommage à Michael Franks, Leo Sidran fait son retour avec “The Art Of Conversation” un nouvel album composé de douze nouvelles chansons originales, publié le 28 mai en numérique et à paraître le 28 juin en physique.

“The Art of Conversation” fait partie de ces jolies créations musicales qui sont nées du confinement. Cet album, fruit de cette période hors norme, est le mariage de l’espoir et du doute, de la solitude et des multiples rencontres et collaborations artistiques à distance que les nouvelles technologies ont pu permettre pour briser ce premier confinement planétaire. “The Art of Conversation” est le témoin du maintien de la création, tout particulièrement pendant cette période au cours de laquelle les artistes ont été et sont encore privés de leur public.

Leo Sidran déclare à ce propos : « D’un côté, “The Art Of Conversation” offre un regard intime sur ma vie au cours de l’année passée. Toutes ces chansons ont été enregistrées en 2020 pendant le Covid, principalement chez moi à Brooklyn. Elles sont intimes, des portraits introspectifs. D’un autre côté, cet album reflète aussi toutes les possibilités de collaborations et participations à distance avec les amis du monde entier que cette période a pu provoquer. »

“The Art of Conversation”, un recueil de chansons sensibles, élégamment produites et réalisées, qui classe définitivement Leo Sidran dans la lignée des véritables songwriters tels que Donald Fagen, Randy Newman ou Leonard Cohen. Leo Sidran nous présentera “The Art of Conversation” au Sunside à Paris, en octobre prochain.

(extrait du communiqué de presse)

Line-up :

Leo Sidran : batterie, basse, guitares, claviers, vibraphone, chant, choeursJorge Drexler : chant

Amanda Sidran : chant

Kat Edmonson : chant

Phillip Dizack : trompette

Tatum Greenblatt : trompette

David Sneider : trompette

Michael Sarian : trompette

John “Scrapper” Sneider : bugle

John Ellis : saxophone ténor

Al Falaschi : saxophone baryton, saxophone alto, saxophone ténor

Peter Hess : clarinette basse, clarinette, flûte, saxophone ténor, saxophone alto

Ryan Keberle : trombone

Howard Levy : harmonica

Antonio Serrano : harmonica

Michael Sackler-Berner : guitare lead

Orlando LeFleming : basse acoustique

Ricky Peterson : orgue

Larry Goldings : orgue, claviers

Moses Patrou : percussion, choeurs

Ben Sidran : choeurs

Sol “SoSo” Sidran : choeurs

Anya Marina : choeurs

Joanna Teters : choeurs

Nina Zeitlin : choeurs

Choeurs sur “Row On”

Camille Bertault, Clare Burson, Carles Campi Campon, Javier Calequi, Victoria Canal, Louis Cato, Matias Cella, Clementine, Andre DeShields, Max Darmon, Robert DiPietro, Joy Dragland, Kurt Elling, Alan Hampton, Lauren Henderson, Morgan James, Kevin Johansen, Kassin, Ryan Keberle, Jo Lawry, Will Lee, Martin Leiton, Daniel Levitin, Antonio Lizana, Clare Manchon, Anya Marina, Moses Patrou, Javier Ruibal, Michael Sackler-Berner, Amanda Sidran, Ben Sidran, Sol Sidran, Becca Stevens, Gege Telesforo, Michael Thurber, Bo Vi