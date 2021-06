Jazz Bonus : Léo Haag - En Chantier

Muni de ses mots en guise d’outils, l’auteur, compositeur, improvisateur Léo Haag s'attaque à un vaste chantier : la conquête de la liberté.

« En Chantier » est un manifeste, une tentative de résistance poétique. Les mots se dressent comme une foule sur une barricade et la musique gronde, armée de tambours et de joie. Les incroyables sonorités du piano dérangé de Léo Haag se prolongent dans le jeu de ce quartet acoustique aussi précis que déjanté. Plongeant dans les cordes, frappant le cadre, il réveille l'imaginaire et le voyage. On entend l'Afrique, le Brésil et l'Atlantique, la nécessité du lien et le sentiment de liberté.

Léo Haag est auteur, compositeur, interprète, comédien, improvisateur… Après plus d’une centaine de représentations en solo, trimballant son piano à queue sur les routes pour jouer dans les lieux les plus improbables, il réunit des musiciens talentueux pour réaliser ce premier album studio. Ensemble, ils offrent un nouveau jour aux chansons choisies de son répertoire.

Sept titres qui dévoilent une écriture singulière et virtuose, sensible et engagée, et pour les plus curieux un étrange poème cinématographique, entièrement tourné à l’intérieur du piano de Léo par Philippe Lux.

(extrait du communiqué de presse)

Line-up

Léo Haag : piano, voix

Jean Lucas : trombone, tuba, choeurs, arrangements

Jérôme Fohrer : contrebasse

Frédéric Guérin : Batterie, percussions, choeurs

Invités :

Murielle Holtz : voix, choeurs

Christophe Rieger : saxophone alto et ténor

Paul Barbieri : althorn, trompette, choeurs

Lionel Riou : trombone, trompette