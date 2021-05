Jazz Bonus : Led Zeppelin In Jazz

Parution chez Wagram de “Led Zeppelin in Jazz”, une nouvelle compilation signée Lionel Eskenazi.

"Led Zeppelin In Jazz" reprend une série de reprises jazz de chansons célèbres de Led Zeppelin. La sortie de ce disque coïncide avec la célébration des 50 ans de la publication du quatrième album de Led Zeppelin qui ne portait pas de titre, mais que tout le monde a coutume d'appeler : "Led Zeppelin IV". On retrouve d'ailleurs dans la compilation plusieurs titres de cet album mythique comme : Black Dog, Rock'n' Roll ou l'incontournable Stairway To Heaven. D'autres grands tubes de Led Zeppelin sont présents comme : Whole Lotta Love, Kashmir, Dazaed and Confused, ou Heartbreaker.

Parmi les musiciens présents dans cette compilation, on trouve : Joshua Redman, John Scofield, Mike Stern, Baptiste Trotignon, Vincent Peirani, Nguyên Lê, l'ONJ de Frank Tortiller, Giovanni Falzone, Pierrejean Gaucher, David Neerman, et même Alpha Blondy (en bonus track).

Le disque sort simultanément en LP (10 titres) et en CD (17 titres)