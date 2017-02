Jazz Bonus : Le Grupetto - 4 nouveaux albums

Le Grupetto, orchestre à quatre têtes fait paraître non pas un un CD mais quatre ! Ceux-ci ont été enregistrés lors du projet inédit "Comme en studio" consistant à enregistrer quatre répertoires différents, correspondant à chacun des quatre compositeurs. Du 14 au 17 novembre 2013, quatre soirs de suite à l'AMR de Genève, les séances d'enregistrement furent ouvertes au public.

lundi 06 février : « Le Grupetto joue Sylvain Fournier »

mardi 07 février : « Le Grupetto joue Yves Cerf, Schnik, Schnak, Schnuk »

mercredi 08 février : « Le Grupetto joue Stéphane Metraux »

jeudi 09 février : « Le Grupetto joue Mael Godinat »

Stéphane Métraux (saxophone ténor et soprano)

Mael Godinat (claviers, saxophone alto)

Yves Cerf (saxophone basse, ténor et soprano, quena)

Sylvain Fournier (batterie et percussions)