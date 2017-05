Jazz Bonus : Bob Merrill fête le centenaire de Joe Bushkin

Pour fêter les 100 ans du compositeur et pianiste Joe Bushkin (7 novembre 1916 - 3 novembre 2004), le trompettiste et chanteur Bob Merrill fait paraître « Tell Me Your Troubles » chez Accurate.

C'est un album de chansons originales de Joe Bushkin, à partir des archives personnelles du grand pianiste et compositeur à l'occasion de la célébration de son centenaire. Son classique Oh! Look at Me Now, le premier succès de SInatra, est présenté ici avec Bushkin lui-même au piano, dont ce fut le dernier enregistrement.

Avec un casting relevé, Kathryn Crosby , Bucky Pizzarelli , Wycliffe Gordon , Nicki Parrott, Laurence Hobgood , Howard Alden et Eric Comstock , « Tell Me Your Troubles : Songs de Joe Bushkin, vol. 1» est la première tranche d'un parcours permettant de redécouvrir cette légende vénérée du jazz swing.

