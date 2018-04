Jazz Culture : enregistrement public et financement participatif du prochain disque du Umlaut Big Band

"Umlaut Big Band : répertoire historique, jazz euphorique"

Telle pourrait être la devise du Umlaut Big Band avec ses 14 musiciens issus de la nouvelle génération du jazz français.

Surtout actifs dans les musiques improvisées, ces artistes se retrouvent pour éprouver un jazz centenaire qui ne prend pas une ride grâce à leur travail acharné, inventif et virtuose, tant dans l’écriture que dans l’interprétation. En plus du plaisir à jouer un jazz bien vivant, accessible et grisant dans des contextes souvent festifs à la manière des big bands des années folles, il y a la volonté de rendre hommage au travail des musiciens injustement oubliés. Entre patrimoine et création, l'orchestre ne propose pas une simple "interprétation" mais plutôt une "re-création" de cette musique. Le swing de cette formation hors normes s'apprécie aussi bien calé dans un bon fauteuil que sautillant sur une piste de danse.

Sortie digitale et physique officielle à l’automne 2018

Renseignements sur le financement participatif

Ce disque est consacrée à la musique de l’arrangeur et multi-instrumentiste américain Don Redman, suite à un travail approfondi de re-création à partir d’enregistrements d’époque et de partitions inédites dénichées à New York

Pourquoi Don Redman, alias "The Little Giant Of Jazz" ?

Idole de Duke Ellington et grand architecte de l’écriture de partitions pour big bands, Don Redman (1900-1964) est un saxophoniste et un arrangeur inclassable, généreux et génial. Surnommé The little giant of jazz à cause sa petite taille et son immense talent, Don Redman est un véritable pionnier : son concept d’organisation des grands orchestres de jazz sera la fondation des très populaires big bands de swing des années 30-40, il est aussi le premier musicien noir-américain à tourner en Europe avec son big band, après-guerre.

Quand nous avons découvert qu'un fonds d'archive Don Redman était accessible au Schomburg Center for Black Culture de Harlem à New York, nous avons trouvé un complice sur place pour relever à la main des partitions inédites, et nous avons retrouvé des enregistrements d'époque : de la matière première de choix pour construire un nouveau répertoire à immortaliser !

Pierre-Antoine Badaroux (direction, saxophone),

Antonin-Tri Hoang (clarinette, saxophone)

Benjamin Dousteyssier (saxophone)

Geoffroy Gesser (clarinette, saxophone)

Pierre Borel (clarinette, saxophone)

Louis Laurain (trompette)

Brice Pichard (trompette),

Emil Strandberg (trompette)

Fidel Fourneyron (trombone)

Michaël Ballue (trombone)

Bruno Ruder (piano)

Romain Vuillemin (guitare)

Sebastien Beliah (contrebasse)

Antonin Gerbal (batterie)