Jazz Bonus : Kneebody - By Fire

Le groupe Kneebody sort aujourd’hui son tout nouvel EP digital “By Fire”, en avant-goût de leur nouvel album à paraître à l’automne chez Motéma/Pias. Ce projet sera consacré à une série de reprises (une première dans leur carrière) pour lesquelles ils ont réuni autour d’eux de nombreux vocalistes ou instrumentistes. On retrouvera ainsi Michael Mayo, Becca Stevens, DAWN, Josh Dion (de Paris Monster) ou Gerald Clayton, qui se sont réappropriés des chansons de Hiatus Kaiyote, Wye Oak, Soundgarden, The Band et John Legend.

Cet EP marque aussi le début d’une nouvelle ère pour Kneebody puisque le bassiste Kave Rastegar a quitté le groupe qui n’est donc plus un quintet mais un quartet. Nate Wood assume désormais conjointement le rôle de batteur et celui de bassiste, ce qu’il faisait déjà admirablement dans son projet solo fOUR.

Shane Endsley (trompette, effets)

Ben Wendel (saxophone ténor, effets)

Adam Benjamin (Fender Rhodes, synthé)

Nate Wood (batterie, basse électrique, voix)

Où écouter Kneebody

22 mai - Blue Note Milano Milan, IT

23 mai - Paradiso Amsterdam, NL

24 mai - Ancienne Belgique Bruxelles, BE

25 mai - Festival Jazz Sous Les Pommiers, Coutances, FR

27 mai - Stadtgarten Cologne, DE

29 mai - Jazz Dock Prague, CZ

30 mai - Jazz Cafe London, UK + Ivo Neame