Jazz Bonus : Kilian Sladek - Syllabulism

Le premier album du quartet allemand de Kilian Sladek "Syllabulism" est plein d'énergie. Dans toutes ses compositions, la voix sans texte se mêle à l'improvisation libre pour un jazz résolument contemporain.

L’album comprend sept compositions originales du chanteur Kilian Sladek. Le groupe est composé de Thomas Ganzenmüller (contrebasse), Manuel Piefke( batterie), Maximilian Hacker (piano) et Kilian Sladek (chant, compositions). “Syllabulism”, sort chez Unit (distr. Orkhêstra).

La chanson d'ouverture AZ-5 est inspirée par la réaction en chaîne fatidique de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Du doux ostinato initial du piano, le chant se développe progressivement en un crescendo dur et complexe, pour se perdre à nouveau dans un silence irradié.

Kilian Sladek (*1994/25) est un chanteur, compositeur et parolier allemand originaire de Munich. Outre ses propres projets actuels "KSQ", "Vilsons & Sladek" et "aMUSE", il joue des synthés dans le groupe de pop "Lauraine" et se produit en tant que soliste dans des big bands établis comme le "Jazzrausch Bigband" ou "Willi Nuszbaum & The Hornflakes".

De 2013 à 2017, Kilian Sladek a été membre de l'Académie chorale bavaroise sous la direction de Gerd Guglhör. Depuis 2018, il est baryton/basse dans l'ensemble vocal du BuJazzO, l'orchestre de jazz des jeunes d'Allemagne.

(extrait du communiqué de presse en Allemand - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)