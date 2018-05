Jazz Bonus : Ketil Bjørnstad & Anneli Drecker - A Suite of Poems

En Norvège et au Danemark, Lars Saabye Christensen est un des écrivains contemporains les plus adulé et prolifique. Avec le pianiste Ketil Bjørnstad, ils sont tous les deux nés à Oslo (Christensen en 1953 et Bjørnstad en 1952) et se sont connus quand ils étaient adolescents.

Depuis plusieurs années, au fil de ses voyages, Lars Saabye Christensen a envoyé des “hotel poems” à son ami Ketil Bjørnstad, l’invitant à les mettre en musique. “J’ai commencé à écrire la musique pour ces poèmes il y a plus de 20 ans” écrit Ketil. “Sa capacité à exposer les conflits intérieurs que nous trimballons tous avec nous dans nos valises est frappante”. Ces carte-postales littéraires explorent des humeurs variées. "Alors, quel est le secret caché du voyage, et pourquoi vivre une si grande partie de nos vies dans des chambres d'hôtel ?", questionne Ketil Bjørnstad.

Pour ce enregistrements, le pianiste a travaillé de manière très intimiste avec la chanteuse et actrice Anneli Drecker, l’ancienne chanteuse du groupe pop Bel Canto. La mise en musique de poésie est très particulière dans la discographie du pianiste et compositeur norvégien et “A Suite of Poems” peut être mis en parallèle de projets précédents comme “A Passion for John Donne”, “Sunrise” ou “The Light”.

