Jazz Bonus : Kenneth Brown

Premier album du batteur Kenneth Brown "3 Down" chez Space Time Records (sortie le 6 avril)

Dans sa musique et son écriture, Kenneth Brown met des touches de hip-hop et de R & B, ce à quoi il ajoute une approche plus traditionnelle du jazz, surtout dans ses percussions et sa batterie. À propos de son album, il a déclaré : "Je voulais faire un CD qui était vraiment blues mais avec du groove. Je sens que le jazz moderne a perdu ce sentiment de souffrance, alors je voulais être sûr de mettre ce sentiment en évidence dans ma musique. Je voulais également que ce projet incorpore toutes mes influences musicales : jazz, funk, rap et R & B, mais à la fin, c'est un album de jazz !".