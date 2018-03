Jazz Bonus : Jozef Dumoulin et Orca Noise Unit - A Beginner's Guide to Diving and Flying

“A Beginner's Guide to Diving and Flying”, drôle de titre pour un album… Orca Noise Unit : drôle de nom pour le nouveau groupe de Jozef Dumoulin… Il s’en explique : “_Orca Noise Unit est basé sur un anagramme d'oneironautics, en référence aux "personnes qui ont la capacité de voyager consciemment dans les rêves". Ceux qui ont déjà tenu un journal de rêves savent ce que l’on ressent lorsque l'on revient en arrière et que l'on relit des passages plus anciens. Certaines descriptions de rêves contiennent beaucoup de détails, d'autres n’évoquent rien de plus qu'une simple atmosphère. Certains peuvent être lus comme une histoire complète, alors que d'autres n'ont pas de début ou de fin, ou encore aucun des deux. Parfois, nous étions vraiment lucides au moment du rêve - ou du moins, nous avions une perception claire des choses - alors qu'à d'autres moments, nous étions totalement immergés dans la réalité projetée. Mais l’ensemble de toutes ces histoires a toujours un sens et une direction très particuliers, qui sont très difficile à décrire. _

Quand j'ai commencé à assembler tous les passages de ce disque, j'ai compris à un moment donné que ce rapport aux rêves était l'image parfaite pour cette entreprise. Le sentiment que j'ai éprouvé en écoutant l'ensemble des versions finales des morceaux était très similaire à celui que j'ai quand je me penche sur le monde de mes propres rêves et du journal dans lequel je les décris. C'était une sensation très nouvelle pour moi. Je me suis laissé guider ainsi pour les dernières retouches à la musique et aujourd’hui, je suis vraiment ravi d'avoir pu transformer ce type d'atmosphère en une forme musicale.Cette musique, publiée chez Yolk Records, est dédiée à la mémoire de mon père, Jacques Dumoulin.” Jozef Dumoulin

Antonin Tri Hoang (saxophone alto)

Sylvaine Hélary (flûtes)

Jozef Dumoulin (piano)

Bruno Chevillon (contrebasse)

Toma Gouband (percussion)