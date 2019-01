Jazz Bonus : Josefine Cronholm - Ember

Josefine Cronholm est née à Domsten en Suède (1971). Elle est considérée comme un « super talent » prometteur dès ses débuts. Admise en 1995 au conservatoire rythmique de Copenhague au Danemark, elle ne quittera plus ce pays d’adoption. C’est durant cette période qu’elle commence à travailler avec le compositeur et pianiste britannique Django Bates. Toujours à cette même époque elle forme le groupe Ibis qui sortira deux publications avec Stunt Records : “Wild Garden” en 2001 et “Hotel Paradise” en 2003.

2001 marque le début d’une collaboration avec Marilyn Mazur qui se concrétisera par deux publications au nom de la percussionniste : “All The Birds” en 2002 et “Flamingo Sky” en 2014. Josefine Cronholm a partagé la scène avec de nombreux artistes reconnus tels que Kenny Werner, Kirk Knuffke ou Jacob Fisher, pour n’en citer que quelques uns, et est présente sur une trentaine d’albums avec des groupes populaires comme String Swing et The New Jungle Orchestra de Pierre Dorge. Son album précédent, “Songs of the Falling Feather”, sorti sur le label ACT en 2011 a été formidablement accueilli par la critique.

Ce quatrième opus personnel “Ember” qui paraît chez Stunt, confirme son talent d’auteure-compositrice, capable tout autant d’écrire de belles et simples mélodies “catchy” (From My Window), que d’explorer l’abandon et l’obscurité du son, des timbres et des mots (The Surrender). Comme Peter Quinn de Jazzwise l’a écrit : « Comme dans les meilleures nouvelles, les chansons de Cronholm ont le pouvoir de condenser en elles-mêmes un monde entier. » L’auditeur est effectivement transporté d’une chanson à l’autre, comme d’un monde à l’autre, avec pour ultime guide et narratrice Josefine Cronholm.

La chanteuse est accompagnée de quelques-uns de ses musiciens familiers : l’excellente Lisbeth Diers, à la batterie et aux percussions ; Makiko Hirabayashi, qui fait sonner le piano de façon aussi brillante qu’inattendue ; Torben Snekkestad, maître élégant et polyvalent du souffle au saxophone, à la clarinette et à la trompette ; et Thommy Andersson, l’un des grands bassistes scandinaves du moment.