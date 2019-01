Jazz Bonus : John Zorn - Salem 1692

Suite au disque “Insurrection”, par le quartet incendiaire associant deux guitaristes aux univers contrastés, Julian Lage et Matt Hollenberg, “Salem, 1692” aborde l’épisode colonial que vécurent les premiers colons au Massachusetts à la fin du XVIIème siècle, l’affaire dite des Sorcières de Salem.

La musique interprétée ne baisse pas la garde sur le plan de l’intensité, illustrant les thèmes de la possession, de la magie, des sortilèges, de l’hystérie collective, du drame et des conséquences qui en résultent. Outrances, folies, paranoïa puritaine et paroxysme figurent au rang des sujets inspirant John Zorn et traduisent en sons une époque de terreur souvent occultée des manuels d’histoire, ici comme aux Etats-Unis.

Julian Lage (guitare)

Matt Hollenberg (guitare)

Trevor Dunn (basse)

Kenny Grohowski (batterie)

