Jazz Bonus : Jeong Lim Yang - Déjà Vu

La contrebassiste sud-coréenne Jeong Lim Yang s’est fait repérer en jouant aux côtés de Tim Berne, Oscar Noriega, Adam Kolker, Michael Attias et Billy Mintz depuis qu'elle s’est installée à New York en 2011. Le premier album en tant que leader de Yang, "Déjà Vu" (titre paradoxal pour une première apparition…), reflète son envie de jouer avec cette famille de musiciens de la scène alternative de Brooklyn. Elle agrège deux saxophonistes à son trio habituel, pour une série de compositions originales dévoilant l’influence revendiquée de deux de ses héros, Charlie Haden et Paul Motian.

Dans Cherry, elle a arrangé le solo de trompette de Don Cherry dans Une Muy Bonita enregistré sur “Change of the Century” d’Ornette Coleman.

Adam Kolker (saxophone ténor)

Michael Attias (saxophone alto)

Nick Sanders (piano)

Jeong Lim Yang (contrebasse)

Jesse Simpson (batterie)