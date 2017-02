Jazz Bonus : Jean-Michel Davis - Vibraphone Jazz

"De Hampton à Burton, en passant par Jackson et Hutcherson (tiens, que des noms, ça étonne, qui riment avec vibraphone), le plus complet et le plus impossible des instruments de percussion s’est imposé en jazz comme un clavier chromatique aussi riche que le piano. Sous les mailloches inspirées de Jean-Michel Davis, avec élégance et fluidité, le vibraphone s’affirme dans cet album en forme de triptyque comme un merveilleux instrument de lames câlines : tenue de note longue en oreille, cascade de perles cristallines, percussion douce par chute contrôlée, raffinement des dosages, subtilité des nuances, frottement et frémissement à haute fréquence, bref, tout ce qui donne son sens à l’étymologie du vibraphone : toujours de plus en plus proche des vibrations de la voix." Pascal Anquetil

"Le grand percussionniste français Jean-Michel Davis (Les Movies Swingers, Les Primitifs du Futur, Novelty Fox,…), auteur de deux méthodes historiques pour vibraphone jazz, inscrit pour la première fois sur disque les compositions et arrangements issus de ces recueils. 18 pistes aériennes, telles des volutes de fumée, qui rappellent l’apport magistral de cet instrument si particulier de l’histoire du jazz". Augustin Bondoux & Patrick Frémeaux