Jazz Bonus : Jean-Marc Jafet - Le meilleur moment du monde

Le nouveau projet de Jean-Marc Jafet célèbre l’attachement viscéral que le musicien porte au Jazz traditionnel et vocal qu'il n’a jamais cessé d’écouter et de jouer. Il transcende son amour du rythme et des mélodies remplies de soleil et de joie de vivre qui sont dans la musique Jazz et dans les musiques latines.

Jean-Marc Jafet (basse, chant)

Franck Amsallem (piano, chant)

Marjorie Martinez (chant, guitare)

Linus Olsson (guitare)

Alain Asplanato (batterie)