Jazz Bonus : Jean Lapouge - Quadrilogie

C’est douze ans après avoir composé les morceaux de la suite « Quadrilogie » que le guitariste Jean Lapouge s’est enfin décidé à les exhumer, en trio, enrichis d’autres titres originaux.

“Quadrilogie” est une suite de quatre morceaux pour trois voix, qui m’est venue dans son intégralité en très peu de temps, vers l’année 2008. Cette année-là, j’avais déjà suffisamment de morceaux à proposer à mes amis musiciens sans qu’il fût besoin de leur infliger un surplus de déchiffrage. Ces morceaux sont donc restés à l’état de manuscrits. Douze ans après et à l’occasion d’un nouveau trio, le temps était venu d’exhumer cette suite. Je suis extrêmement heureux de l’avoir fait avec Christian Pabœuf et Nicolas Lapouge, mon fils. L’inspiration revenue, le répertoire de ce trio s’est densifié jusqu’à devenir le plus large que j’aie jamais proposé.

Jean Lapouge

La musique est parfois un métier – une passion – de longue haleine. Qui mieux que Nicolas Lapouge, son fils, à la basse électrique et son vieux complice Christian Paboeuf, au vibraphone et au hautbois, pour l’escorter ? Affaire de famille car ce sont les tableaux d’un autre Lapouge, François, qui ont inspiré plusieurs pièces de l’album. Univers aérien, paisible, plein de délicatesse pour cette œuvre à cheval entre plusieurs styles de musiques, du jazz progressif – si ce terme a un sens – au classique. La suite « Quadrilogie » avec ses mélodies minimalistes, pièce majeure de l’album, transporte dans un univers céleste, éthéré. Calez vous dans un bon fauteuil, fermez les yeux, décollez en douceur. Ne cherchez pas le swing, trouvez la paix, ça fait tellement de bien en ce moment…

(extrait du communiqué de presse)

Jean Lapouge (guitare)

Christian Pabœuf (vibraphone, hautbois)

Nicolas Lapouge (basse électrique)