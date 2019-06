Jazz Bonus : Jamie Saft - Hidden Corners

Inspiré des concepts du mysticisme juif, l’album présente un quartet exceptionnel d’explorateurs : Jamie Saft, son collaborateur de longue date Bradley Jones à la contrebasse, le grand percussionniste Hamid Drake et le saxophoniste légendaire David Liebman.

“Hidden Corners” qui paraît chez RareNoise/Differ-ant, est la dernière manifestation de l’esprit aventureux de Saft, une vision qui lui a permis de parcourir plusieurs genres avec une liste impressionnante de collaborateurs. Cette liste inclut John Zorn, Beastie Boys, Bad Brains, John Adams, Iggy Pop, Donovan et les B-52.

Dans ses notes de pochette, le rappeur et producteur Eden Pearlstein - mieux connu sous le nom de ePHRYME - cite le Sefer Yetzirah “un ancien texte kabbalistique à la paternité inconnue” qui explore les liens entre la musique et la numérologie à travers les lettres de l’alphabet hébreu. Saft établit un lien entre cette source d’inspiration et les icônes de jazz qui nous ont précédés : “La gématrie, l’aspect mystique de la numérologie, est un élément essentiel de cette activité. Dans la Kabbale, les lettres ont des valeurs numériques - des valeurs numériques mystiques. John Coltrane a exploré ces états mystiques dans ses arrangements de nombres et de géométrie musicale. Tous ces chemins convergent.”

Jamie Saft conclut que la “voie positive” mentionnée dans le titre du premier morceau est l’une des clés de l’intention de la musique : c’est peut-être l’esprit qui convient pour découvrir ces “Hidden Corners” où la beauté est créée. “J’essaie toujours de faire un disque que j’aimerai bien écouter. Quand je suis capable de faire de la musique avec des maîtres de ce niveau, la clarté du but apparaît avec évidence à chaque instant. Nous suivons le chemin de la positivité en musique.”