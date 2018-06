Jazz Bonus : Jamie Saft - Blue Dream

“Blue Dream” présente neuf nouvelles compositions énergiques et spirituelles de Jamie Saft, ainsi que trois standards revisités et hypnotisants. Le titre de l’album est évocateur et pourrait susciter de nombreuses associations connotées, mais à son écoute, vous réaliserez que Blue Dream ne vous laissera pas divaguer, il est on ne peut plus “direct” !

Jamie Saft poursuit sa collaboration avec RareNoiseRecords, label éclectique basé au Royaume-Uni. Après avoir sorti son premier album de piano solo en janvier dernier, le bien nommé “Solo A Genova”, l'artiste d’Upstate New York présente une nouvelle facette de son talent pour la composition, la performance, l'invention et, dans cette nouvelle configuration, en tant que maître de cérémonie d’un groupe de musiciens passionnants et innovants. Sa dernière formation, le Jamie Saft Quartet, est constituée du saxophoniste Bill McHenry, du bassiste Bradley Jones ainsi que de la star montante de la batterie Nasheet Waits.