Jazz Bonus : J Jazz - Deep Modern Jazz from Japan 1969-1984

Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre Mondiale, le Japon a développé un des marchés du jazz les plus insatiables et dynamiques. Pendant plus d'une décennie (entre la fin des années 60 et le début des années 80), la culture jazz japonaise a progressé à un rythme affolant, produisant un extraordinaire éventail d'artistes, d'enregistrements et de maisons de disques qui sont à l'origine d'un des jazz les plus étonnants de cette période.

Ainsi, nous pouvons entendre des raretés obscures et recherchées telles que Earth Mother de Koichi Matsukaze, Dead Letter du Aizawa Tohru Quartet, Unknown Point de Mitsuaki Katayama ou encore North Wind de Takeo Moriyama.

Il s'agit d'un jazz profondément spirituel, impressionniste et post-modal, avec un certain flair pour le dance-floor. Fumio Karashima, Mitsuaki Katayama, Takeo Moriyama et Kiyoshi Sugimoto font partie de cet album qui vise à éclairer un peu mieux ce monde inconnu des jazz clubs japonais, cachés dans d'étroites ruelles éclairées au néon.

