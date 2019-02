Jazz Bonus : Ivan Jullien - "Studio Davout"

Publié par l'association Cimaises , avec un financement participatif, "Studio Davout' voit le jour après avoir été enregistré dans le studio historique par les musiciens du big band d'Yvan Jullien, disparu en 2015, et quelques amis dont Didier Lockwood, Stéphane Belmondo, David Linx ou André Ceccarelli.

Au programme, 9 compositions ou arrangements d'Ivan et un cœur énorme, un vrai souffle collectif, pour célébrer celui qui fut l'arrangeur de musiques de film comme Un homme et une femme, chef du Paris Jazz All Stars dans les années 60 et 70. Son Traité de l'arrangement fait toujours autorité, lui qui travailla, à côté de sa carrière de trompettiste, sur plusieurs milliers d'arrangements pour Michel Legrand, Claude Nougaro, Henri Salvador, Charles Aznavour, Sacha Distel, Dee Dee Bridgewater ou Elton John et Charles Trenet…

Hervé Michelet, Nicolas Giraud, Tony Russo, Julien Ecrepont, Vincent Echard, Sylvain Gontard (trompette)

Daniel Zimmermann, Philippe Georges, Didier Havet, Jerry Edwards (trombone)

Stéphane Peter (cor)

Jérémy Dufort, Didier Havet (tuba)

Dominique Mandin, Olivier Zanot, Boris Pokora, André Villéger, Pierre Bertrand, Jean-François Devèze (saxophones)

Maxime Fougères (guitare)

Christophe Cravero (piano)

Kevin Reveyrand (basse)

André Ceccarelli, Matthieu Chazarenc, Loïc Ponthieux (batterie)

Gérard Carocci, Adriano Do, Marc Chantereau (percussions)

invités :

David Linx (voix)

Didier Lockwood (violon)

Stéphane Belmondo (trompette)