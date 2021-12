Jazz Bonus : Igor Butman, "Only Now"

Incroyable, mais c'est son dix-huitième album studio ! Avec "Only Now", le saxophoniste russe Igor Butman crée un pont sonore et spirituel entre Moscou et New York.

Un casting de stars, des compositions originales inédites, une couverture intrigante - ce premier album solo en cinq ans du saxophoniste mondialement connu a été de toutes les conversations bien avant sa sortie. Nommé d'après la toute première composition d'Igor Butman, "Only Now", écrite dans les années 80. Le hasard a voulu que le premier disque où figurait Igor Butman soit "Then & Now" du légendaire Grover Washington Jr.

Pour ce nouvel opus, Igor Butman ne se contente pas de sa propre notoriété, mais invite l'auteur de la bande originale du film oscarisé Birdman, le batteur Antonio Sanchez, lauréat de quatre Grammy et surtout batteur de deux légendes de la contrebasse : Eddie Gomez, le brillant accompagnateur de Bill Evans, et Matt Brewer, l'un des musiciens les plus recherchés de New York. Deux des compagnons les plus fidèles d'Igor Butman complètent la formation : Evgeny Pobozhiy, premier lauréat russe du prix Herbie Hancock, à la guitare, et Oleg Akkuratov, lauréat du concours vocal Sarah Vaughan, au chant et au piano.

Enregistré aux célèbres Sound on Sounds Studios par James Farber, "Only Now" offre à ses auditeurs des originaux inédits ainsi que des morceaux phares du répertoire d'Igor Butman, dont Baby, I Love You de Wynton Marsalis. Célébrant sa longue amitié avec Wynton Marsalis, le disque comprend non pas une, mais deux versions d'une composition dédiée au trompettiste, Blues For Wynton. Une fois interprétée en quartet, avec Matt Brewer, et une fois rejointe par Oleg Akkuratov et Eddie Gomez en quintet.

Igor Butman – saxophone ténor

Evgeny Pobhozhiy – guitare

Oleg Akkuratov - piano

Eddie Gomez – basse

Matt Brewer – basse

Antonio Sanchez– batterie