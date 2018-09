Jazz Bonus : Ibrahim Maalouf - Levantine Symphony

“Levantine Symphony n°1” de Ibrahim Maalouf est une pièce symphonique à la fois classique, jazz et moderne, qui s’inspire de toutes les musiques du monde. Cet album a pour ambition de rassembler les cultures musicales du Levant et de les unifier sous un même hymne.

Le Levant est une partie du monde assez méconnue mais souvent fantasmée. Cette création musicale a été composée en collaboration avec la New Levant Initiative, une organisation américaine qui aide à la compréhension et au développement culturel et économique du Levant.

Ibrahim Maalouf, compositeur et directeur musical de ce projet, fait à la fois intervenir son groupe historique, un orchestre symphonique, un choeur d’enfants et un ensemble de cinq trompettes microtonales. L’album rassemble différentes inspirations et se veut fédérateur.

Ibrahim Maalouf s’est donné le défi de dépasser le cliché des unions communautaires en cherchant des éléments musicaux, rythmiques, mélodiques et harmoniques qui unissent cet ensemble éclectique. Le Levant est ainsi représenté sous une même voix et sous un même mélodie.

Où écouter la Levantine Symphony n° de Ibrahim Maalouf

A Boulogne-Billancourt (92) les vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019 à 20h30 à la Seine Musicale

en savoir plus émission Open jazz Ibrahim Maalouf, Oum Kalthoum en rouge et noir

en savoir plus émission Open jazz Radio Vinyle avec Ibrahim Maalouf