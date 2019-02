Jazz Bonus : I Am Three & Me - Mingus' Sounds of Love

A la suite de “I Am Three, Mingus, Mingus, Mingus”, en 2016, le trio allemand - Silke Eberhard (saxophoniste alto), Nikolaus Neuser (trompette, bugle) et Christian Marien (batterie) - invite la vocaliste Maggie Nicols à davantage explorer les compositions du grand Charles et devient du coup I Am Three & Me.

Mingus, le poète : des déclarations d’amour à la rupture ironique, entre hommage et déconstruction, d’une réminiscence historique à une expression de l’état actuel du jazz. Avec cet enregistrement, le collectif I Am Three & Me se rapproche et s’éloigne simultanément de Mingus, créant ainsi une réflexion du temps présent. “La musique est la vie, la magie, l’esprit, la guérison, la libération, la communication : un langage international bien au-delà des mots”, constate Maggie Nicols.

“Mingus’ Sounds of Love” paraît chez Leo Records.