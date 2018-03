Jazz Bonus : Hervé Sellin - Jazz Impressions

À l’image de Debussy et en toute modestie, me nourrissant des sons, des parfums, des rythmes et des mots, j’ai mêlé dans cet album mon inspiration et mon expérience de jazzman, fusionnant les éléments pour mieux les retrouver sous une identité nouvelle, reconstruites sous forme de « divagations » aux couleurs du jazz et de l’improvisation. [Hervé Sellin]

