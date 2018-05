Jazz Bonus : Henry Threadgill - Dirt… and More Dirt

« Dirt… and More Dirt » qui paraît le 18 mai chez Pi Recordings est composé par Henry Threadgill pour le groupe 14 or 15 Kestra: Agg, composé de 15 musiciens (1 guitariste, 1 bassiste, 2 batteurs, 1 violoncelliste, 1 tubiste, 3 saxophonistes alto, 2 flûtistes, 2 trompettistes, 2 trombonistes et 2 pianistes). .

Les travaux font partie de l'exploration en cours de Threadgill pour intégrer la composition à l'improvisation collective, en particulier un système d'improvisation entièrement nouveau basé sur des séries préconçues qui portent le cachet de toutes les compositions de Threadgill : formes complexes, contrepoints à plusieurs strates, polyphonie rigoureuse et contrastes timbraux, le tout enveloppé dans un tourbillon de circonvolutions rythmiques.

L’utilisation de plusieurs cuivres et bois sur “Dirt…” élargit la palette harmonique et tonale à la disposition de Threadgill, ajoutant une gamme beaucoup plus large de couleurs, de textures et d’importance. A 73 ans, Threadgill reste au sommet de ses capacités, mais maintient cependant sa complète ouverture à toutes les possibilités d’expansion et de révision de son métier.

Henry Threadgill (saxophone alto, flûte, flûte basse)

Chris Hoffman (violoncelle)

Liberty Ellman (guitare)

Jose Davila (tuba)

Ben Gerstein (trombone)

Jacob Garchik (trombone)

Jonathan Finlayson (trompette en si bémol, trompette en fa)

Stephanie Richards (trompette en si bémol)

Curtis Robert Macdonald (saxophone alto)

Roman Filiú (saxophone alto, flûte alto)

David Bryant (piano)

David Virelles (piano)

Thomas Morgan (basse)

Elliott Humberto Kavee –

Craig Weinrib (batterie, percussions)

