Jazz Bonus : Hendrix in Jazz

Depuis deux ans, Lionel Eskenazi a lancé avec le label Wagram Music la collection "In Jazz" : "Gainsbourg In Jazz" en 2015, puis "The Beatles In Jazz" et "Pop in Jazz" en 2016 et "Hendrix In Jazz" cette année. L'idée est de proposer des reprises de chansons connues issues de la chanson ou de la pop jouées par des jazzmen en privilégiant souvent le jazz made in France. Lionel Eskenazi assure à chaque fois la direction artistique avec la sélection des morceaux, assiste au mastering et essaie de soigner au mieux l'ordre des morceaux afin de proposer un projet musical ouvert et contrasté, sans redondance.

Pour ce projet Hendrix, l'idée était de proposer le moins possible de guitar-heroes (à l'exception de Nguyên Lê) afin que les compositions d'Hendrix prennent d'autres formes et d'autre couleurs. Il y a par exemple beaucoup de chanteuses et de pianistes. A la fin du disque, en bonus track, on trouve des musiciens qui sont "hors du jazz" mais qui ont, chacun à leur façon, rendu un bel hommage à Jimi Hendrix : Willy deVille et Popa Chuby ! [d’après Lionel Eskenazi]

