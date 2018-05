Jazz Bonus : Harold Lopez Nussa - Un Día Cualquiera

« Un Día Cualquiera » qui paraît le 15 juin chez MackAvenue, est une énergique déclaration du pianiste cubain Harold Lopez Nussa avec son groupe cubain, enregistré aux Etats-Unis, et influencé par la musique des deux pays d’une manière qui élargit l’acception traditionnelle du “latin jazz”. L’album fait un clin d’oeil aux compositeurs et musiciens cubains classiques mais il se concentre principalement sur les compositions originales du pianiste Harold López-Nussa et sur sa propre conception du trio. Ces compositions sont pour la plupart nouvelles, sauf une ou deux, comme Cimarrón, qui sont des pièces plus anciennes réinventées pour le moment présent.

Cet album fera la Une d’Open Jazz le mardi 19 juin prochain.

