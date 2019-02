Jazz Bonus : Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo - "Daughter of the Sun"

Le Hanna Paulsberg Concept se joue des stéréotypes. Mené par la saxophoniste ténor Paulsberg, le groupe est profondément ancré dans la tradition du jazz Afro-américain. En effet, Daughter of the Sun fait même directement écho au jazz africain, et plus particulièrement au style né dans les townships noirs de l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.

Qu’elles soient conscientes ou inconscientes, les références à Chris McGregor ou Abdullah Ibrahim, et à la musique kwela dont leur style est largement inspiré, sont récurrentes. On trouve aussi des allusions au highlife d’Afrique de l’Ouest. L’atmosphère générale, comme le titre de l’album semble le suggérer, est ensoleillée et exaltante, et bien souvent réminiscente du jazz spirituel de Pharoah Sanders et Alice Coltrane. Le Hanna Paulsberg Concept combine toutes ces résonances avec sa propre musicalité pour créer un style qui lui est propre et délicieusement ludique.

Hanna Paulsberg: (saxophone)

Magnus Broo (trompette)

Trygve Fiske (contrebasse)

Hans Hulbækmo (batterie)

Oscar Grönberg (piano)

Sortie le 19 octobre chez Odin.