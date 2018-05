Jazz Bonus : Hank Jones in Copenhagen - Live at Jazzhus Slukefter 1983

Le pianiste américain Hank Jones (1918-2010), totalisant 65 ans de carrière, ne devrait jamais être oublié pour la joyeuse présence qu’il manifesta sur la scène jazz, jouant de pétillants solos de piano chez tous ceux qui furent assez avisés pour l’embaucher. Cet album “Hank Jones in Copenhagen - Live at Jazzhus Slukefter 1983” met en lumière un des plus grand génies de l’histoire du jazz dans un concert inédit qui paraît chez Storyville.

Dans les années 70 et 80, le Jazzhus Slukefter, installé dans les jardins du parc d’attractions Tivoli à Copenhague, a été le lieu de nombreux d’enregistrements live réalisés par Storyville. Hank Jones a convié le contrebassiste danois Mads Vinding et le batteur américain Shelly Manne, dont la carrière a été aussi prolifique que celle du pianiste.

Ce concert de 1983 est constitué de neuf standards du jazz, Hank Jones prend la part du lion dans les solos, changeant son style entre celui d’un pianiste bebop et d’autres fois swinguant élégamment comme le Teddy Wilson des années 30. Après avoir été enfouie pendant 30 ans, cette session de 1983 paraît aussi pimpante que si elle avait été enregistrée hier.