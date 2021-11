Jazz Bonus : Guillaume de Chassy - L'âme des poètes

Parution de "L'âme des poètes" de Guillaume de Chassy & Elise Caron chez NoMadMusic.

« L'art de créer de belles mélodies est un don inégalement distribué chez les musiciens. Trénet, Schubert, Evans, Misraki, Prokofiev et Frisell font partie de ceux qui, sans nul doute, ont reçu cette grâce poétique. Au-delà des styles, des époques et des lieux, leurs mélodies ont le pouvoir mystérieux de toucher nos âmes et nos cœurs. Qu'elles soient écrites pour la voix ou, sans paroles, pour tout autre instrument, ces chansons universelles sont mes viatiques pour traverser l'existence. Je souhaitais les célébrer à ma façon sur un même disque. Pour entreprendre ce voyage, Thomas et Arnault sont des compagnons irremplaçables. Comme moi, ils enjambent les frontières entre musique classique, jazz et chanson. Comme moi, ils révèrent la Mélodie – avec un grand M. Lorsque nous jouons ensemble, la notion de soliste est abolie au profit d'une conversation à voix égales où prévalent l'écoute, la confiance et la liberté. Au fil des années, notre trio a rencontré des voix remarquables : celles de Natalie Dessay, Laurent Naouri ou David Linx. Dernièrement, Élise Caron nous a entraînés dans son monde où se côtoient étrangeté, fantaisie et mélancolie. Pour nous, elle a convoqué les souvenirs délicieux de Danielle Darrieux, Lucienne Delyle, Suzy Delair et Yves Montand. Nous avons peu ou pas répété, nous abandonnant face aux micros au risque de l'instant présent.

Nous avons souhaité cette fragilité, marchant main dans la main au-dessus du vide. Trop de préméditation eût peut-être effarouché les fantômes rêveurs qui circulaient parmi nous. L'âme des poètes est parfois délicate à apprivoiser… » — Guillaume de Chassy

Où écouter Guillaume de Chassy

A Paris (75) mercredi 26 janvier à 20h au Bal Blomet

Guillaume de Chassy (piano)

Elise Caron (voix)

Thomas Savy (clarinettes)

Arnault Cuisinier (contrebasse)