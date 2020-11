Jazz Bonus : Gonzalo Del Val - Cancionero

Dans son dernier album « Cancionero » qui paraît chez Fresh Sound, le batteur espagnol Gonzalo Del Val, reprend une mélodie chère à Edith Piaf.

Né à Miranda de Ebro, près de Burgos, Gonzalo del Val y a commencé ses études musicales à l'âge de 7 ans au conservatoire municipal. Puis il s'installe à Madrid où il étudie la batterie avec Guillermo McGill ainsi que la composition et les arrangements avec Ramón Paus pendant deux ans. Plus tard, il a reçu une bourse pour étudier au Conservatori del Liceu de Barcelone, où il a obtenu un «Bachelor in Battery-Jazz» sous la direction de Marc Miralta. La thèse finale de Gonzalo del Val, intitulée «Seis cuentos musicales», était basée sur des compositions originales inspirées par le travail du cinéaste français Eric Rohmer.

En 2009, Gonzalo a reçu une bourse pour étudier à la prestigieuse Manhattan School of Music de New York, sous la direction du professeur John Riley. Pendant ses études à New York, Gonzalo a également reçu des cours du batteur Adam Nussbaum. Cette même année, le magazine français So Jazz a publié une critique de l'album de Gonzalo, « l'un des meilleurs représentants de la scène contemporaine espagnole… ».

En décembre 2011, Gonzalo del Val a fait la Une de l'un des plus importants magazines de jazz en ligne, All About Jazz. De plus, l'année suivante Gonzalo a été nominé en tant que « Meilleure nouveau talent » par Jaç Magazine de Barcelone et a été élu « Meilleur album de jazzde 2011 » par Ditritojazz.com.

De 2013 à 2015, Gonzalo del Val a également enseigné en tant que directeur pédagogique à « L'Aula moderna i jazz music conservatori Liceu » de Barcelone, antenne de la Berklee School de Boston en Espagne. De 2016 à 2019, il a déménagé à Dublin, où il a développé sa carrière musicale en jouant avec la fine fleur des musiciens irlandais.

Son précédent album avait été enregistré à Dublin avec l'un des saxophonistes contemporains les plus importants, Dave Liebman. À ce jour, Gonzalo Del Val a également enregistré plus de 40 albums en tant que sideman. Sur ce tout nouveau «Cancionero », on le retrouve à la tête d’un quartet avec le pianiste minorquin Marco Mezquida, le contrebassiste barcelonais David Mengual et le trompettiste catalan Benet Palet. Le comédien et chanteur Albert Pla y fait une apparition sur la valse péruvienne d’inspiration argentine composée en 1936 par Angel Cabral et Enrique Dizeo, Que nadie sepa mi sufrir. Edith Piaf la reprendrait en France sous le titre La foule.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)