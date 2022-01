Jazz Bonus : Giovanni Guidi - Ojos de Gato

“Ojos De Gato”, du pianiste italien Giovanni Guidi présente onze nouvelles compositions aux allures d’hymnes qui ont la caractéristique de sembler à la fois familières et totalement nouvelles.

“Ojos De Gato” est le cinquième album pour Cam Jazz du pianiste et compositeur italien Giovanni Guidi. Avec un super groupe autour de lui - le saxophoniste ténor James Brandon Lewis, le tromboniste Gianluca Petrella, le bassiste Brandon Lopez et les batteurs Chad Taylor et Francisco Mela - le pianiste obtient un son qui sait être aussi puissant qu'un orchestre complet ou aussi intime que le plus petit combo.

La musique aborde de nombreuses destinations qui ont fait partie de la vie et de l'imagination de Giovanni Guidi, mais qui ne peuvent avoir été visitées virtuellement qu'au cours de l'année écoulée : Buenos Aires, Paris Last, Roma 1962, Café Montmartre. C'est un cliché de parler d'une entreprise artistique comme d'un voyage, mais c'est ce à quoi vous invite “Ojos De Gato”. Une musique inspirée par le grand Gato Barbieri, qui séjourna en Italie au milieu des années soixante,mais dans un nouveau chapitre. (Brian Morton)

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

