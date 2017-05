Jazz Bonus : Gilles Barikosky - Weeping Willow

“Gillles Barikosky, n'est pas seulement un très grand sax ténor. C'est aussi, sur son instrument un chanteur à part entière. Avec ce son de velours qui vient du ventre et la tête. Avec cette façon d'exalter les mélodies qui vient du coeur et de l'âme. Avec cette douceur de dire qui vient des mains et du souffle posé. Il a cette classe des phrasés nonchalants et la fluidité des sons liés. Avec flegme et élégance. Avec autant de grâce subtile que d'engagement viril, magnifiant avec zénitude son groove souple quoiqu'il arrive. Mais attention ! Ne vous méprenez pas. Gilles Barikosky n'est pas du tout du genre autiste. C'est tout le contraire, il est du genre généreux et ouvert au monde. C'est juste que pour lui, la musique vient de l'intérieur de lui même et se propage directement vers l'âme des autres.

Lorsqu'on lui demande quelles sont ses références, bien sûr il cite les maîtres de l'instrument comme Dexter, Hawkins, Rollins, Getz, et Lester bien sûr. Mais lorsqu'on lui parle de Joe Henderson, l'homme s'anime aussitôt comme si on venait de lui parler d'un parent très très proche. Et l'on comprend bien ce qu'il veut dire. Joe Henderson c'était, avant lui, ce sens de la synthèse moderne. Car Gilles Barikosky possède cet art d'être à la fois moderne dans son discours et dans ses magnifiques arrangements tout en s'inscrivant dans le respect et dans la culture de cette tradition du jazz qui nous est chère.”

Jean-Marc Gelin « DNJ ,les dernières nouvelles du jazz »

Où trouver l'album de Gilles Barikosky

