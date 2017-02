Jazz Bonus : Gil Evans Paris Workshop - Laurent Cugny "Spoonful"

La demande de financement participatif pour le double album "Spoonful" du Gil Evans Paris Workshop - Laurent Cugny est lancé sur Kisskissbankbank par JazzAndPeople, le premier label de jazz participatif français. C'est le premier disque du Gil Evans Paris Workshop, un orchestre en forme de all-stars du jeune jazz français qui célèbre la musique et l'héritage du grand Gil Evans, sous la direction de son principal disciple européen, le compositeur et arrangeur Laurent Cugny.

En 1987, Laurent Cugny effectuait en Europe une tournée de 21 concerts et enregistrait deux albums avec Gil Evans, qui comptent parmi les ultimes chefs-d'œuvre du légendaire arrangeur. Pour marquer son retour à la musique après s'être consacré principalement à la recherche et à l'enseignement universitaires, trente ans après leur collaboration, Laurent Cugny a entrepris de célébrer la musique de celui qui fut pour lui non seulement un ami et un mentor mais également l'un des plus importants arrangeurs de la musique de jazz au XXe siècle. L'influence de Gil Evans est, en effet, encore considérable, tant pour les partitions orchestrales qu'il conçut sur mesure pour Miles Davis (Miles Ahead, Porgy and Bess, Sketches of Spain) que pour ses propres albums, qui sont des classiques du jazz en grande formation (The Individualism of Gil Evans, Out of the Cool...).

Ainsi est né le Gil Evans Paris Workshop, un orchestre de seize musiciens qui se place nominalement, avec l'accord de ses héritiers, sous l'égide du grand arrangeur, tout à la fois pour continuer à faire entendre ses œuvres connues et méconnues mais aussi perpétuer son esprit et son attachement à un "orchestre atelier" dont le répertoire, constamment remis sur le métier, s'enrichit de nouvelles compositions de Laurent Cugny. Reprenant une instrumentation proche de celles qu'affectionnait Gil Evans, avec cor, tuba, guitare et flûte, le GEPW redonne vie aux classiques de l'arrangeur tout en permettant aux musiciens de la nouvelle génération du jazz français qui le constituent de s'approprier et d'interpréter ce répertoire historique sans le figer.

"Où il est question de faire revivre l’esprit de Gil Evans plutôt que la lettre de sa musique, impossible à recréer. S’appuyer donc sur ses arrangements (des années 60 et 70 plus que 50), les utiliser comme base pour faire vivre un orchestre d’aujourd’hui. Mais aussi proposer des arrangements inédits sur des compositions inédites. D’où le terme d’atelier : atelier d’orchestre, atelier d’écriture. Dans ce but, j’ai choisi de m’entourer de cette magnifique génération de musiciens nés autour des années 1980, qui entendent et font le jazz d’aujourd’hui." — Laurent Cugny

Créé en 2014, le Gil Evans Paris Workshop réunit quelques-uns des musiciens les plus prometteurs parmi ceux qui font vivre et renouvellent le jazz en France. Avec le flair qui l'a toujours caractérisé dans la constitution de ses orchestres, Laurent Cugny a rassemblé des personnalités d'obédience esthétique différentes dont la réunion permet de célébrer toute la diversité d'inspiration de la musique de Gil Evans. Depuis sa fondation, le GEPW s'est régulièrement produit en France et en Europe, en club comme sur la scène des festivals, et a été largement salué pour la qualité de ses prestations.

Le Gil Evans Paris Workshop :