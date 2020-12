Jazz Bonus : Gaspard Baradel - Rêverie

Le Gaspard Baradel quartet est un groupe de jazz originaire de Clermont-Ferrand né de l'envie de de partager sa musique à travers les compositions originales du saxophoniste. “Rêveries” est leur premier album.

Grâce à une excellente maîtrise instrumentale, une recherche musicale sans relâche, et de part ses nombreux voyages et rencontres, le saxophoniste Gaspard Baradel a su construire, malgré son jeune âge, une identité à part et affirmée.

Ses compositions reflètent le savant mélange de ses influences, très éclectiques, réunissant les nombreux styles et groupes qui ont façonné sa personnalité musicale : allant de la musique classique, témoin de son premier rapport à l'instrument, du rock de Deep Purple et Led Zeppelin, le psychédélisme des Pink Floyd, les Doors, Jimi Hendrix, jusqu'au monde du jazz, aussi vaste qu'inspirant avec des artistes incontournables tels que Miles Davis, Sonny Rollins, Archie Shepp, John Coltrane, Kenny Garrett, Joshua Redman, Chris Potter, et bien d'autres.

Servie par des musiciens qui sont autant d’amis, la musique du quartet de Gaspard Baradel s'en retrouve sublimée, laissant à chaque protagoniste la place suffisante pour exprimer sa virtuosité. Tantôt calme, apaisée, douce et fragile, tantôt fougueuse, saisissante, explosive et guerrière, les mélodies du Gaspard Baradel Quartet ne laissent pas indifférent.

Le quartet de Gaspard Baradel a été sélectionné par le dispositif de soutien à l'émergence Jazz(s)RA. Il est également sélectionné finaliste de tremplins renommés tels que Jazz à Vienne, ou encore Jazz à Avignon.

(extrait du communiqué de presse)

Gaspard Baradel : saxophone

Antoine Bacherot : piano

Dominique Molet : contrebasse

Josselin Hazard : batterie