Jazz Bonus : Futura Experience - Futura Experience

L’idée d’un big band du nom de Futura Experience s’est imposée lors d’une discussion entre le guitariste Jean-François Pauvros et Gérard Terronès, créateur du légendaire label Futura à Paris. “Futura Experience” paraît chez Le Générateur.

Groupe à la fois traditionnel et expérimental, le Futura Experience réunit dans un esprit libertaire, des musiciens ayant participé au bouillonnement des scènes agitatrices des années 1970 et 80 et des musiciens des générations qui ont suivi.

Après de nombreux concerts à La Java, lieu parisien emblématique de la création musicale française, Gérard Terronès décida d’enregistrer le groupe afin de clore son label Futura. Malheureusement, Gérard Terronès nous a quittés au moment où les premiers enregistrements allaient être réalisés. Le groupe d'une douzaine de musiciennes et musiciens ont alors décidé de poursuivre l’aventure.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L'engagement politique et social, le plaisir de jouer dans le respect de chacune et chacun, éclaire le choix du répertoire. L'interprétation et l'orchestration de ces morceaux d’Ornette Coleman, Jimi Hendrix ou de Charles Mingus sont d'une facture originale et inouïe jusqu'à présent.

(extrait du communiqué de presse)

Franck Assemat (saxophone baryton)

Christiane Bopp (trombone, sacqueboute)

Xavier Bornens (trompette, bugle)

Morgane Carnet (saxophone ténor)

Sophia Domancich (pianos, Fender Rhodes)

Michel Edelin (flûtes)

Jean-Marc Foussat (Synthi AKS, voix)

Dominique Lemerle (contrebasse)

Christian Lété (batterie)

Rasul Siddik (trompette, percussions, voix)

Sylvain Kassap (clarinettes)

Jean-François Pauvros (guitares, voix)

… et Gérard Terronès (présence)