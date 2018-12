Jazz Bonus : Friends & Neighbors - What's Next ?

Quand une histoire est savoureuse et que la suivante est encore meilleure, vous vous attendez naturellement à ce que la suite vous fasse grimper au plafond… Surtout avec un titre en forme de promesse de ce que vous trouverez à l’intérieur de l’album : « What’s Next ? ».

Le magazine américain DownBeat a qualifié la musique de Friends & Neighbors de « nouvelle sensation de la New Thing » : une re-création de l'esprit free-jazz des années soixante et soixante-dix, allant d'Ornette Coleman à John Carter, en passant par Archie Shepp et Pharoah Sanders, mais avec une perspective très actuelle. À la fin de la deuxième décennie du 21e siècle, il est évident que nous aimons davantage les mélodies et c’est ce que l’on retrouve ici, une sorte de free jazz mélodique et un style de jeu reprenant toutes les caractéristiques du jazz norvégien. Oui, la bonne vieille New Thing est encore une nouvelle New Thing grâce à ces cinq brillants recycleurs culturels.

André Roligheten (saxophone ténor, clarinette basse)

Thomas Johansson (trompette)

Oscar Grönberg (piano)

Jon Rune Strøm (contrebasse)

Tollef Østvang (batterie)