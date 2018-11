Jazz Bonus : Fredrik Nordström - Needs

Dans ce nouvel album “Needs” qui paraît chez Clean Feed, le saxophoniste et compositeur Fredrik Nordström propose un format qui rappelle le double quartet enregistré par Ornette Coleman au début des années 1960. Pour quelqu’un qui est toujours intéressé par l’exploration des différents possibilités interactives d’un groupe, la décision n’est pas vraiment une surprise en elle-même : ce qui nous surprend sont les résultats.

Au lieu d’agir comme un double quartet, Fredrik Nordström et des musiciens suédois, agissent parfois comme un octet ou comme un trio, un quintet… La (double) section rythmique présente quelques parties groovy et fonctionne comme une seule unité, mais la liberté de contribuer individuellement à ce collectif d’improvisateurs est fondamentale.

L’écriture et la conduite des développements improvisés de Fredrik Nordström sont, comme toujours, subtiles et méticuleuses comme des formes géométriques cachées dans une toile (apparemment) abstraite. Et si la matrice du double quartet est généralement connotée "free jazz”, dans “Needs” quelque chose d’autre est présent, venant de la tradition bop et hard bop (le style du ténor de Fredrik Nordström doit quelque chose à Dexter Gordon), ajoutant des compositions aventureuses à des improvisations éblouissantes. Le résultat relève de ce que le leader de cette session d’un jour appelle “le jazz progressif, avec une influence incontestable de la musique classique et du rock contemporain”.

Canal droit : Fredrik Nordström (sax ténor et baryton), Mats Äleklint (trombone), Filip Augustson (contrebasse), Christopher Cantillo (batterie)

Fredrik Ljungkvist (clarinette et sax ténor), Niklas Barnö (trompette), Torbjörn Zetterberg (contrebasse), Fredrik Rundqvist (batterie)