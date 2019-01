Jazz Bonus : Francesco Maccianti - Path

Après des années de prestigieuse collaboration aux côtés de géants de la scène nationale et internationale (Paolo Fresu, Enrico Rava, Giovanni Tommaso, Flavio Boltro, Eddie Lockjaw Davis, Harry Sweets Edison, Sal Nistico, RIchie Cole, Joe Chambers, Airto Moreira…), le pianiste italien Francesco Maccianti, se retrouve leader dans un projet musical très inspiré, “Path”, qui paraît chez Abeat/UVM. Ici dominent un trait raffiné lyrique et mélodique, une intensité expressive et une belle veine compositionnelle.

Le trio est complété par Ares Tavolazzi à la contrebasse et Roberto Gatto à la batterie, riches d’une collaboration désormais historique.