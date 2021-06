Jazz Bonus : Fixi & Nicolas Giraud - Tempo, Tempo !

« Tempo Tempo ! » intimait le légendaire Tony Allen, véritable chef d’orchestre derrière sa batterie, aux jeunes Fixi et Nicolas Giraud il y a près de 25 ans. Il les invitait ainsi à le suivre dans son rythme si singulier. Défi relevé aujourd’hui.

Fixi & Nicolas Giraud ont ainsi commencé avec Tony Allen. Puis ils ont suivi leur route sans jamais le quitter. Fixi a rencontré le succès national avec Java, la reconnaissance internationale avec Winston McAnuff tout en s’illustrant auprès de M, Arthur H, Grace Jones ou encore Keziah Jones. Nicolas Giraud a quant à lui accompagné une autre légende, Claude Nougaro, et une grande diversité d’artistes, de Angélique Kidjo à Roberto Alagna en passant par Keren Ann ou Manu Dibango. Deux trajectoires parallèles durant 25 ans avec Tony Allen comme point de ralliement ou comme port pour s’y attacher entre deux tournées, entre deux aventures musicales.

Bien au-delà d’un père spirituel ou d’un mentor, Tony Allen a été pour eux un ami qui leur a transmis des valeurs et montré le chemin : se réaliser soi-même (Just Want To Be Me), aller à l’essentiel ( Keep It Simple ) et Celebrate Your Life (La vie est belle)... Ils devaient se retrouver tous les trois pour sceller discographiquement leur amitié mais Tony Allen est prématurément parti rejoindre les étoiles le 30 avril 2020.

Durant les mois qui suivent, les deux compagnons entendent chaque jour « Tempo Tempo ! » : l’envie de renouer le contact avec Tony Allen est puissante. Ainsi, autour des enregistrements de ses batteries, Fixi et Nicolas Giraud se retrouvent, composent, et enregistrent leurs instruments (trompette, accordéon, piano, basse, percussions, voix, guitares). Le dialogue est rétabli. Ils invitent leur famille musicale, Maïa Barouh, Djeuhdjoah, les nigérians Ayo Nefertiti et Fatai Rolling Dollar, mais aussi le petit-fils de Tony Allen, Tunji, à participer et célébrer à leur manière le génie du grand Tony Allen, maître du tempo.

(extrait du communiqué de presse)