Jazz Bonus : Fiona Monbet "Maelstrom"

Fiona Monbet sort ce 28 janvier “Maelström”, tourbillon sonore où se rassemblent jazz, tango, bossa et blues pour des mélodies qui nous emmènent ailleurs. Sortie chez Fo Feo / L’Autre distribution.

Cet album regroupe huit titres composés par Fiona Monbet, dans lequel elle rassemble autour de son violon un petit orchestre (cordes et vents) ainsi qu'un trio jazz. Entre ce petit ensemble de chambre qu’elle dirige, dont les textures nous rapprochent de la musique classique, et le groupe de jazz, le violon solo se promène comme une voix et s’amuse à revêtir un costume différent à chaque piste. C’est un univers presque cinématographique. Fiona Monbet développe au sein de cet album une force qui éclate dans certains solos, des moments qui ne dépareilleraient pas dans un disque rock ou pop.

“Maelström” c’est précisément ce que l’on peut ressentir à l’écoute de cet album, un tourbillon sonore, tour à tour fort et tendre, où les notes ajustées au cordeau prouvent, si l’on en doutait encore, que Fiona monbet est une véritable interprète, mais aussi une magnifique compositrice. La légèreté et la fraîcheur dominent dans les compositions et les interprétations de Fiona Monbet, elle nous enveloppe dans une agréable nostalgie, et nous berce in fine dans ce qu’est la vie, ce grand maelström sensoriel et jubilatoire où nos sentiments et nos passions se croisent, se séparent et se réconcilient.

Biographie

Fiona Monbet est une artiste franco-irlandaise, violoniste, compositrice et cheffe d'orchestre. Diplômée en violon du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Fiona se consacre ensuite à la direction d'orchestre. Elle mène, parallèlement à son activité classique, une carrière de jazz avec plusieurs disques à son actif (“O'Ceol” en 2013, “Contrebande” en 2018 et ce nouveau “Maelström”). Elle a collaboré également à des musiques de films, notamment avec Tony Gatlif (Geronimo, Indignados, et le documentaire pour Arte Indignez-vous). Depuis septembre 2020, Fiona est accueillie en résidence au sein de l'Orchestre National de Bretagne. Elle a dirigé cet orchestre dans plusieurs projets (Festival Interceltique de Lorient, Opéra de Rennes, Théâtre National de Bretagne, Festival de Saint-Denis). Elle présentera sa nouvelle création Trois Reflets, commande de l’Orchestre National de Bretagne, le 23 octobre prochain à l’Opéra de Rennes.

Fiona Monbet est aussi directrice musicale de la compagnie Miroirs Étendus. Sur la saison 2021/22, Fiona Monbet dirigera l'opéra de Michael Gallen Elsewhere (Abbey Theatre, Dublin) Elle fera également ses débuts avec l'orchestre national de Bordeaux Aquitaine, le BBC National Orchestra of Wales, ainsi que l' Opéra et l’Orchestre National de Montpellier Occitanie.