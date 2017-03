Jazz Bonus : Eva Kess - Flying Curly

La contrebassiste et compositrice Eva Kess née en Allemagne et qui a grandit au Brésil et en Suisse, publie son deuxième album « Flying Curly » chez Unit Records.

Ses compositions sensibles et expressives incarnent un style unique et riche. Avec ses trois collègues musiciens , elle crée un microcosme musical imaginatif et poétique.

Eva Kesselring (contrebasse, composition)

Peter Kronreif (batterie)

Gregor Ftičar (piano)

Filipe Duarte (guitare)