Jazz Bonus : Ethan Iverson & Tom Harrell - Common Practice

Après avoir fait paraître l’an dernier sur ECM “Temporary Kings”, un album en duo avec le saxophoniste Mark Turner, et participé antérieurement à deux disques du Billy Hart Quartet pour le label, le pianiste Ethan Iverson se présente cette fois à la tête de son propre quartet dans le cadre d’un programme de standards et de blues.

Le quartet que dirige Ethan Iverson dans “Common Practice” présente comme principale voix mélodique le cultissime Tom Harrell, élu trompettiste de l’année en 2018 par la Jazz Journalists Association. Ethan Iverson met en avant la qualité de “vulnérabilité” poétique dont fait preuve Tom Harrell dans son jeu, tout particulièrement dans des ballades comme The Man I Love et Polka Dots and Moonbeams, deux des sommets de l’album.

Mais “Common Practice” est également animé tout du long d’un swing irrésistible, grâce à une section rythmique tout feu tout flamme composée du contrebassiste Ben Street et du batteur Eric McPherson, dont la complicité et l’invention contribuent grandement à la réussite du fameux thème bebop de Denzil Best Wee ainsi qu’à deux blues originaux d’Ethan Iverson.

(extrait du communiqué de presse)