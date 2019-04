Jazz Bonus : « Et autres chants d'oiseaux »

Cette création musicale revient aux sources de ces chants d’oiseaux de toutes natures, mais également d’œuvres de compositeurs qui s’en sont inspirés, en les décomposant / recomposant librement.

Pour cette création, un nouvel orchestre, réunit six musiciens compositeurs et improvisateurs : le trio du Collectif La Forge avec François Raulin (piano, m’bira), Pascal Berne (contrebasse), Michel Mandel (clarinettes), et trois musiciens invités : Bernard Fort (électroacousticien, ornithologue), Guillaume Roy (alto), Jean-Marc Quillet (percussions, accordéon).

Bernard Fort est associé sur scène pour son travail de spatialisation et de création d'électroacousticien; Guillaume Roy pour ses talents d’improvisateur et sa connaissance de la musique du XXème siècle ; Jean-Marc Quillet pour sa virtuosité ludique et hors normes, et pour sa connaissance des percussions classiques, jazz et contemporaines. Ce nouveau sextet est construit dans un souci de cohérence orchestrale et d'ouverture sur une palette sonore aux couleurs contemporaines très variées, dans les compositions originales comme dans l’improvisation

Michel Mandel (clarinette)

François Raulin (piano, m’bira )

Pascal Berne (contrebasse)

Guillaume Roy (alto)

Jean-Marc Quillet (percussions, accordéon)

Bernard Fort (électroacousticien)