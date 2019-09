Jazz Bonus : Erik Skov - Liminality

Le guitariste de Chicago Erik Skov présente un premier album avec "Liminality" qui paraît chez OA2. Il y explore une série de compositions originales avec son groupe de six musiciens : le saxophoniste Dustin Laurenzi, la trompettiste Emily Kuhn, le tromboniste Euan Edmonds, le bassiste Kitt Lyle et le batteur Gustavo Cortinas.

La liminalité ? Au seuil même de la perception, là où tout est ténu et l’imagination encore possible. Une zone où la créativité peut s'épanouir sans entraves à travers des compositions aux formes longues et des mélodies élégiaques.