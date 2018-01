Jazz Bonus : Eliot Zigmund - Time Was

Né à New York, le batteur Eliot Zigmund a joué avec de nombreux grands jazzmen tout au long de sa carrière. Mais sa plus célèbre collaboration est celle avec Bill Evans entre 1975 et 1977. Dans son nouvel album “Time Was”, qui parait chez SteepleChase, le batteur dirige un quartet composé de Chris Cheek au saxophone ténor et soprano, Mike Eckroth au piano et Morrie Louden à la basse.

